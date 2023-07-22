Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversite tercihi yapacak adaylara önerilerde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, tercih maratonunun henüz başında olan öğrencilerin her şeyden önce kendilerini çok iyi sorgulaması gerektiğini belirtti.

Güngör, 'Üniversite adaylarımız ne yapabilecekleri, neden zevk alabilecekleri, ilgi alanlarını, ilgi duyacakları konuları, sevdikleri meslekleri, sevdikleri iş ve yaşam tarzlarını incelesinler. Nasıl bir gelecek hayal ettiklerini düşünsünler. Her şeyden önce kendilerine kendilerini daha iyi tanıyabilecekleri sorular sorarak yeteneklerini, potansiyellerini, ilgi alanlarını, zevklerini, haz duygularını, iş ve meslek dallarını sorgulasınlar. Ona göre de bir bölüme karar versinler.' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin üniversiteleri iyice araştırmaları gerektiğini vurgulayan Güngör, 'Hangi üniversitede okuyacakları kararını verirken de mutlaka üniversitelerin web sayfalarına girsinler, akademik kadroları ve bu akademisyenlerin CV'lerini incelesinler. Akademisyenlerin yurt içinde ve dışındaki akademik başarıları hakkında mutlaka bilgi alsınlar.' değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite tercihinde bir diğer noktanın uluslararası platformlarla bağlantı olduğuna işaret eden Güngör, 'Öğrencilerin seçecekleri üniversitenin yurt dışı olanakları çok önemli. Artık küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbirimiz, belli bir ülkenin sınırları içerisinde değiliz. Dolayısıyla dünyaya açılmak, küresel dünyanın tüm olanaklarından faydalanmak, küresel dünyada iş yapmak, küresel bir vizyon koymak açısından da üniversitelerin stratejilerini gözden geçirmeliler. Yeni dünya düzeninde üniversitelerin uluslararası düzeyde sağlayacağı hareket olanağı ayırt edici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

- 'Öğrencilerin okuyacakları üniversitenin lokasyonu, sunulan tercih bursları ve sosyal imkanlar da belirleyici'

Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversitelerin sunduğu Erasmus ve yurt dışı staj olanaklarına ilişkin şunları kaydetti:

'Tercihlerinizde üniversitenizin bilim ve uygulama ortağı olan kurum ve kuruluşların bulunması önem taşıyor. Çünkü uygulama ve pratik için aynı grup ve kardeş kuruluşlarda staj ve iş olanakları öğrencilerin eğitiminde fark yaratıyor. Öte yandan, yurt dışında birtakım önemli iş birlikleri, farklı ülkelerdeki değişim programlarının olması da çok önemli. Hatta ve hatta lisans eğitimini tamamlandıktan sonra master ve doktora eğitimi de şu anda uzak görünen ama unutulmaması gereken bir detay.

Öğrencilerin okuyacakları üniversitenin lokasyonu, sunulan tercih bursları ve sosyal imkanlar da belirleyici unsurlar... Biz istiyoruz ki bu yıllar hem verimli hem de keyifli geçsin. İyi bir bilimsel ortamda verimli bir eğitim-öğretim, güzel bir sosyal ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bizler bilim üretiyoruz, eğitim-öğretim yapıyoruz ama aynı zamanda birer sosyal varlığız. Onun için de sosyal hayatımızın keyifli olması lazım. Bu nedenle öğrenci kulüplerinin çeşitliliği, üniversite hayatının anlamlı geçmesi açısından önem taşıyor. Öğrenciler, bu kulüplerde çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek gerçek hayata hazırlanıyorlar. Mesela, Türkiye bu yıl maalesef bir deprem felaketi yaşadı. Üniversitemizden 25 civarında öğrencimiz hocalarıyla birlikte deprem bölgesine gittiler ve bir hafta boyunca oradaki insanlara giyim, gıda yardımı yapıp moral vermeye çalıştılar. Kötü deneyimlerdi belki ama depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak öğrencilerimiz için de çok anlamlıydı. Bir üniversitenin öncelikli misyonu, geleceğin dünyasına hem mesleki hem de insansıl niteliği çok gelişkin insanlar yetiştirmek olmalıdır. Akademisyenlerin ve üniversitelerin öncelikli görevi, daha iyi insanlık için sorumluluk almaktır. O nedenle de kendini ve geleceğini düşünerek rasyonel karar veren, yani ‘Bir üniversite diplomam olsun da ne olursa olsun’ değil de, gerçekten önemli bir diploma almak, kendisini yetiştirmek ve geleceğine idealist bir bakış açısıyla hazırlanmak isteyen gençler hedefliyoruz.'

AA