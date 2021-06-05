Dinçer KARACALAR

QUALITY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından Quality of Magazine, geçtiğimiz gün Portaxe’de düzenlediği “Quality Ödül Töreni” ile 12. yılını kutladı.

Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen tören, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı. Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci: “12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum dedi .

Doğal Alışveriş Noktası Likya bahcesinden / Antalya

Antalya iline bağlı Demre ilçesinde

Likya uygarlıklar müzesi ,myra antik kenti, noel baba müzesi, üçagız kaleköy gibi bir çok tarihi ve dogal güzelliklere sahip olan “yeryüzü cenneti” olarak adlandırılan küçük bir sahil kasabasın da Girişimci ruhlu kadınlarımızdan olan Huriye Hilal Boztepe tarafından kuruldu genç bir kadın girişimci olan hilal hanımın eski yöresel tadları yeni nesile aktarma çabası her geçen gün başarıyla sonuç alıyor, “likyabahcesinden” ürün yelpazesin de doğal ortam sağlanarak geleneksel yöntemlerle yetiştirdikleri yaş sebze&meyve ,akdeniz bölgesinin en eski tadlarından olan turunç ,bergomat reçeli,asırlık agaçlardan elde edilen sızma zeytinyağı ve yörenin en meşhur bir diğer tadı olan atalık tohumdan taş değirmende elde edilen tahin ,nar ekşisi,yöresel erişte ve daha birçok el emeği doğal ürünü instagram üzerinden tanıtarak kargo aracılı ile sizlerle buluşturuyor amaçları pandemi döneminde daha taze ve doğal ürünleri sofralarınız da sizlerle buluşturmak..

Pastırmacı Tolga Ekonomiye destek

Pastırmacı Tolga gurbetçi vatandaşların gelmesiyle beraber euro ile pastırmaya satmaya başladı hem yurt içinde hemde yurt dışında bir çok kişi tarafından tanınan pastırmacı Tolga satışların yaz aylarının gelmesiyle beraber artmaya başladığını söyledi.

ROMİNA MÜZİK DÜNYASINI KASIP KAVURUYOR

Bir süre önce piyasaya çıkardığı ‘Sevgin Yalan’iisimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Romina,şimdi ikinci şarkısı için kolları sıvadı.

Radyoların en çok istek alan sanatçılar kervanına katılan Romina, başta Azerbaycan olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde fırtınalar estiriyor. Söz ve müziği kendisine ait 300’ü aşkın eseri bulunan güzel şarkıcı tek hedefinin dünyaca ünlü sanatçılar arasında yer almak olduğunu söylüyor.

Kıvanç’la Mavi’ye doğru! Yaz Başlasın.

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolde olduğu Mavi 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonu reklam kampanyası, ünlü yıldızın maviliklere doğru yol aldığı bir hikayeyle yaz heyecanını başlatıyor.

Aracı yolda kalan bir arkadaş grubu ve Kıvanç’ın centilmence yolculuklarına dahil olmasıyla başlayan filmde, rastlantı sonucu bir araya gelen bu ekibin kurmuş olduğu samimi ve sıcak iletişim izleyiciyi de içine çekiyor

SU EL ROMAN , EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

JOKERIA isimli şarkısıyla geçen yazın en beğenilen isimlerinden olan SU EL ROMAN, müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.2021 yazında çıkaracağı Türkçe single’ın stüdyo çalışmalarına devam eden Su, İngilizce şarkısı FAKE LOVE için Frankfurt’ta kamera karşısına geçti.

Köy sessizliğinde, ev sıcaklığında Assos Sunaba Kasrı Otel

Doğası, insanları ve lezzetleriyle Assos’un en huzurlu bölgelerinden Ayvacık Büyükhusun Köyü’nde, bir otelden beklenenin çok daha ötesini vadeden Sunaba Kasrı Otel, sakin ve huzurlu bir mola için herkesi daha önce hiç yaşamadığı bir deneyime davet ediyor.

Geylan Bakkal Genel Yayın Koordinatörlüğüne atandı!

Irak'ın önde gelen medya kuruluşlarından TEBA Medya Grubu, radyo bölümü olan TEBA FM'de üst düzey bir atamaya imza attı. TEBA FM'de sunuculuk yapan Türkmen radyocu Geylan Bakkal, Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi.

17 senelik radyoculuk deneyiminin yanı sıra DJ ve müzik direktörlüğü alanlarında da üstün başarılar elde eden başarılı radyocu, kariyerine TEBA FM'in Genel Yayın Koordinatörü olarak devam edecek.

Tuğba Ünal Adını Marka Tescili Yaptırdı







Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, internet üzerinden adını kullanarak yapılan reklamların önüne geçmek için adını markalaştırdı. Tuğba Ünal adına marka tescili yaptıran sanatçı, pandemi nedeniyle e-ticaretin, internet ortamında alışverişin çoğaldığını belirterek "Ünlüler üzerinden haksız kazanç elde edenler var. Birçok ünlü sanatçının küçük rakamlarla tescil ettirdikleri isimleriyle milyon dolarlar kazanıyor. Ben de kalıcı olarak bunun önüne geçmek için adıma marka tescili yaptırdım.

BÜYÜKKARIŞTIRANDA ÖZEL ÇOCUKLARIN FİLM GALASI

Yapımcılığını Filika Medya kurucusu Dilek Çakır’ın, yönetmenliğini Onur Öğdenin üstlendiği ve senaryosunu Sevtap Öcal Aşkının yazdığı “Biz de sizin gibiyiz” kısa filmi,kaynaştırma öğrencilerinin okula alışma sürecinde diğer çocukları bilinçlendirmek onlarında desteğiyle bu özel çocukların onlar için başarması zor olan her şeyi başarabileceklerini çocukların ve velilerin görmelerini sağlamayı hedeflemişti .

Bu hedefler doğrultusunda ,2020 yılının eylül ayında çekimleri tamamlanan filmin galası, pandemi yasaklarından dolayı 28 Haziran Pazartesi günü saat 20:00 de Büyükkarıştıran Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

İzzet Yıldızhan’dan 10 çocuk önerisi

Usta gazeteci Deniz Bayar, önceki gün Sarıyer Evlendirme Dairesi’nde Pınar Keleş ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, "10 tane çocuk yaparsanız bu iş tamamdır" diyerek davetlileri güldürdü.

"NEVO" İLE ENERJİ İÇECEĞİNE YENİ BİR ENERJİ GELİYOR

Yenilikçi gıda takviyeleri ve cilt bakım ürünlerini distribütörleri aracılığı ile kullanıcılarının beğenisine sunan Jeunesse Global, en yeni ve en dinamik ürünü "Nevo" ile ezberleri bozuyor. Bir enerji içeceğinden çok daha fazlası olan "Nevo" içeriğindeki kırmızı üzüm meyvesi, yüksek B6 vitamini ve kafein-şeker oranıyla enerji vermekle kalmıyor, sizi eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.