Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Başkenti Washington DC’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kapsamında Washington Büyükelçiliğinde geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi.





Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hakan Çamlı'nın misafirliğindeki törene ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ve ABD’ni devlet kurumları başta olmak üzere farklı büyükelçiliklerde görev yapan ok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Resepsiyona başta Pentagon'dan üst düzey komutanlar olmak üzere diğer ülkelerde görev yapan askeri ataşeler yoğun katılım gösterdi





Tören, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hakan Çamlı günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Amerika Katolik Üniversitesi Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim görevlisi Dr. Herbert R. Reginbogin de yaptığı konuşmasında 30 Ağustos’un öneminden ve Türkiye’nin gücünden bahsetti.



