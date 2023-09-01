DİZİLERDEN YENİ SEZONA ERKEN BAŞLANGIÇ

Televizyon dünyasında oldukça hareketli bir haftayı daha geride bıraktık. Yeni sezonda başlayacak çok sayıda dizinin yayın tarihi belli olurken yeni tanıtımlar da görücüye çıktı. İşte ekran turumuzda öne çıkanlar…

Geçtiğimiz yıllara göre, bu yıl diziler yeni sezona erken başlıyor. Eskiden Eylül ayının ortasından itibaren yeni sezonda yayınlanacak dizilerin yayın tarihleri belli olmaya başlardı. Bu sene, yazdan devam eden dizilere ek olarak 5 yeni dizinin daha Eylül ayı 15 olmadan yayın günü netleşti.

Arka Sokaklar (Kanal D), 18 sezonuyla bu akşam (1 Eylül) başlıyor. Safir (atv) 4 Eylül Pazartesi, Dilek Taşı (Kanal D) 7 Eylül Perşembe, Bambaşka Biri (FOX) 11 Eylül Pazartesi ve Yabani de 12 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

Perşembe günleri ekrana gelen Ya Çok Seversen’in (Kanal D) günü değişti. Dizi, 2 Eylül itibaren Cumartesi yayınlanacak. Yayın günü değişen bir başka dizi de Ruhun Duymaz (FOX) oldu. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, artık Cumartesi (9 Eylül) günleri yayınlanacak.

Üvey Hayat kod adlı dizinin ismi Ne Gemiler Yaktım (Show TV) olarak değiştirildi. Büyük Umutlar’ın (kanalı belli değil) yönetmeni Çağan Irmak oldu. Güneş Tutulması olarak konuşulan ancak daha sonra Kadınım olarak adı değişen dizi projesi iptal oldu.

Dudaklarım Yeminli

Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı ‘Dudaklarım Yeminli’, Pdnd Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait şarkının klip yönetmeni koltuğuna Onur Oğuz oturdu. Oldukça eğlenceli bir şarkı olan ‘Dudaklarım Yeminli’nin klibi, Soner Sarıkabadayı’nın kendi YouTube kanalında paylaşıldı.

Yine enerjik bir şarkı ile hayranlarının karşısına çıkan Soner Sarıkabayı’nın ‘Dudaklarım Yeminli’sini beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Para Konuşur filminin galası yapıldı

Yaşamak için dövüşmek zorunda kalmış bir kafes dövüşçüsünü konu alan Para Konuşur (Money Talks) filminin galası, Özdilek Park İstanbul AVM Cinetime’da gerçekleştirildi. Galaya oyuncular tam kadro katıldı.

Senaryosunu Atilla Barışer’in yazdığı, Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar’ın başrolünü paylaştığı filmin yapımcılığını Starworks Productions üstlenirken filmin yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu oturuyor.

Selçuk Kılıç’ın Pars, Aslıhan Karalar’ın Asena, Kubilay Penbeklioğlu’nun Kafkas, Kaan Yılmaz’ın Patron, Cansu Fırıncı’nın ise Doktor karakterine hayat verdiği Para Konuşur, bugün (1 Eylül) vizyona giriyor. Gişesi bol olsun.

Harbiye’de ‘12. Gece’ rüzgarı esti

İngiliz Edebiyatı’nın en büyük kalemi William Shakespeare’in sevilen komedilerinden biri olan ‘12. Gece’ isimli tiyatro oyunu, geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri İBB Şehir Tiyatroları tarafından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Bennu Yıldırımlar, Gökmen Altuğ, Özge Özder, Doğan Şirin, Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ, Mehmet Avdan, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Seda Fettahoğlu, Senan Kara Tutumluer, Neşe Ceren Aktay ve Tolga Yeter gibi isimlerin rol aldığı tek perdelik oyun, izleyenleri mest etti.

Oyunu, Cuma günü izledim. Mekanı hınca hınç dolduran yüzlerce tiyatroseveri bir arada görmek mutluluk vericiydi. Işığından sesine, dekorundan oyunun atmosferine kadar her şey mükemmeldi. 100 dakikanın nasıl su gibi akıp gittiğini fark etmedim bile.

2 gün boyuncu Harbiye’de resmen ’12. Gece’ rüzgarı esti. Tiyatroyu sevenlere Serdar Biliş’in yönettiği ’12. Gece’yi mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. İzlerken çok eğleneceksiniz. Benden söylemesi…

Serkan Kaya’dan ‘Güldür Yüzümü’ yorumu

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Serkan Kaya, Müslüm Gürses’in yorumuyla hafızalara kazınan ‘Güldür Yüzümü’ şarkısını cover’ladı. Şarkı, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Sözleri Ali Tekintüre’ye, müziği Yavuz Durmuş’a ait şarkının düzenlemesini Veysel Samanlıoğlu yaptı. İzzet Başlak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu klip, Poll Production’ın YouTube kanalında yayınlandı.

‘Güldür Yüzümü’, Serkan Kaya’nın muhteşem yorumuyla yeniden hayat bulmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Uğur Uzunel, tiyatro sahnesi açıyor

Televizyondan kazandığını tiyatroya yatıran oyuncu Uğur Uzunel, 5 tiyatrocu arkadaşıyla bir araya geldi. Beyoğlu’nda eski bir sahneyi yenileyerek tiyatro dünyasına kazandırdı. 130 seyirci kapasiteli ‘Ara Sahne’, kapılarını sanatseverlere 4 Eylül’de ‘Tek kişilik Oyunlar Festivali’ ile açıyor.

Beyoğlu Sadri Alışık Sokak’ta eski bir tiyatro grubunun kullandığı sahne, büyük bir yatırımla yenilendi. Beyoğlu’nda pandemi döneminde kan kaybeden ve giderek azalan tiyatroları yeniden canlandırmak isteyen Uğur Uzunel ve arkadaşları, 4 Eylül-17 Eylül tarihleri arasında “Tek Kişilik Oyunlar Festivali” düzenliyor.

Ara Sahne, 4 Eylül’de Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik oyunu “N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali” ile açılışını yapacak.

Anıl Alan’dan ‘Özledim Deli Gibi’ sürprizi

Şarkıcı Anıl Alan, yeni teklisi ‘Özledim Deli Gibi’ şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.

Son dönemde yaptığı çalışmalar ile çok konuşulan Anıl Alan, söz ve müziği Esat Fidan’a ait olan yeni şarkısını Artı Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Hareketli şarkıya Ferdi Çalışkan yönetmenliğinde renkli bir yaz klibi çekilirken Alan’a 20 dansçı eşlik etti.

Tüm dijital platformlarda yayına giren şarkı, kısa sürede beğeni toplarken mutluluğunu paylaşan Alan, “Gelen tepkiler beni çok mutlu etti. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. İleride büyük usta Sezen Aksu ile düet yapmak istiyorum. Bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

‘Aboriginal Dreamtime’ Sergisi açılıyor

Sanatçı Bülent Borluk’un ‘Aboriginal Dreamtime İzmir’ isimli kişisel sergisi, açılış için gün sayıyor.

Çeşme’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 18 Eylül-24 Eylül arasında Haralambos Kilisesi’nde ziyarete açık olacak.

Aborijin sanatına atıfta bulunarak bu eserleri meydana getiren sanatçı, tüm sanatseverleri sergisine davet etti.

Bal gibi festival

21. Zara Bal ve Kültür Festivali, 2 gün süren etkinliklerle sona erdi. Festivalde Aydilge ve Seda Üren sahne aldı. Büyük coşkunun yaşandığı festivalde sanatçılara Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik tarafından meşhur Zara ballarından hediye edildi.

Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediyesi birlikteliğinde Zara Vakfı organizasyonunda Zara Millet Bahçesi’nde düzenlenen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Halk Oyunları Gösteri Ekibi’nin sunduğu gösterilerle başladı. İlk gün etkinlikleri, Özcan Türe, Cihat Yaman ve Zaralı Halil Söyler Korosu’nun sahne aldığı halk konserleri ile tamamlandı.

Karakucak güreşleri ile başlayan etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen ağalık açık artırmasını geçtiğimiz yılın festival ağası Kemal Yurtdaş, 650 bin TL ile ikinci kez kazandı.

Festival, Aydilge, Seda Üren, Kubilay Dökmetaş ve Yavuz Emin Kuruçaylı’nın sahne aldığı halk konserleri ile sona erdi. Festival etkinlikleri süresince yöresel el sanatları ve yerel yemeklerin yer aldığı stantlarla ilçe kültürü tanıtıldı.