Yeni eğitim öğretim yılı başlarken alerjik çocuk ebeveynlerinin maratonları da başlıyor.

Besin alerjisi ve solunum yolları alerjisi olan çocuklar için okullarda süreci yönetmek aileler için oldukça stresli, özel beslenmeye tabii olan çocuklar,

Ebeveynleri tarafından önceden hazırlanmış olan gıdaları tüketmek zorundalar fakat okula girdikten sonra maruz kalabilecekleri alerjenler konusundan alınacak önlemler oldukça sınırlı. Bu sebepten dolayı da aileler tedirgin.

Bu noktada alınması gereken tedbirleri beraber gözden geçirelim;

- Çocuğun alerjik tetikleyicilerinin yazılı olduğu liste yaparak öğretmenine, mutfak ekibine ve okul yönetimine dönem başında verilmesi

- Besin alerjisi olan çocuk için yemekhanede “güvenli bir ortam” sağlanması için okul yönetiminden ve öğretmeninden destek istenmesi, okulda kullanılan tabldot, çatal ve kaşık gibi ekipmanların bulaş riski taşımaması için ilgili personellerin bu konu hakkında eğitilmesi

- Sağlık raporu var ise dönem başında dosyasına eklenmesi ve sağlık ekibinin konu hakkında bilgilendirilmesi

- Anaflaksi öyküsü olan çocukların yedek oto enjektörünün okul sağlık ekibine teslim edilmesi ve kullanım bilgisi detaylı bir şekilde paylaşılması

- Kullanmak zorunda olduğu rutin ilaç ya da astım gibi solunum yollarında kullanılan inhaler, nebülizatör, aerochamber’ların okul sağlık ekibine teslim ederek saatinde kullanılması için destek istenmesi

- Sınıflarda varsa ödül olarak dağıtılması planlanan ancak çocuğun diyetine uymayan şeker, çikolata v.b alerjen sınıfına giren besinler konusunda dönem başında sınıf öğretmen ile konuşulması

- Acil durumlarda aranacaklar listesinin, gidilmesi gereken en yakın sağlık kurumunun ve takip eden doktorunun iletişim bilgilerinin okula yazılı olarak verilmesi

- Diğer sınıf ebeveynleri ile iletişim kurarak çocuğun durumu hakkında bilgi verilmesi

- Okulun rehberlik servisi ile iletişim kurarak konu hakkında sınıf arkadaşlarının bilgilendirilmesi

Daha önceki yazılarımda alerjinin ne olduğunu ve ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini, alerji ile iç içe yaşayan bir birey olarak toplumsal bir görev bilinciyle sizinle bu köşeden paylaşmıştım.

Alerjik çocukların okul sürecinde hem akran zorbalığına uğramaması hem de güvenliği açısından toplumsal bilincin artması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hepimizin ortak sorumluluğu kapsamında değerlendirilmelidir.

Gerçek hayatta sık sık karşılaştığımız bir örnek üzerinden alerjen çocukların karşılaştığı zorlukları paylaşmak istiyorum. Sınıfta ödül olarak dağıtılan ve çocukların hayır diyemeyeceği bir çikolatayı herkes afiyetle yerken alerjen bir çocuğun zorunlu olarak o gıdadan mahrum kalması gerekiyor, tüm sınıf arkadaşlarının afiyetle yiyebildiği bir gıda alerjen çocuk için oldukça zararlı bir gıdaya dönüşebiliyor.

Bu konuda hem eğitimcilerin hem ailelerin daha duyarlı olması, özellikle küçük yaşta özel diyet uygulayan çocukları da ötekileştirmeden mutlu etmenin ortak bir yolunun bulunması konusunda sürece dahil olan tüm bireylerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine inanıyorum.