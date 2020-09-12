DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

Boyabat Yöresel Lezzetler

Sinop ili boyabat ilçesinde yaklaşık 2 yıla yakındır hizmet vermekte olan boyabat yöresel lezzetler sinop yöresine özgü bir lezzet olan nokul imalatı ile başladı daha sonra gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazesini genişleterek cevizli baklava içli köfte su böreği çeşitli reçeller(gül vişne çilek cevizli kuru incir reçeli bademli kayısı reçeli sade ve fındıklı olmak üzere süt reçeli ve acuka) en çok tercih edilenlerdir ayrıca sinop mantısı ve piruhi imalatıda yapıyor. ürünleri türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderimini istagram hesabı olan (boyabat_yöresel_lezzetler) sayfasıdan yapıyor sayfanın sahibi o sema menekşe ürünleri üretimini kendi evindeki mutfağında bizzat kendisi üretiyor.

Mine chef’ İle Mutlu Tarifler

Sanatın zanaata dönüştüğü yenilebilir sanatla uğraştığını vurgulayan şefimiz Mine ÇETİNKAYA ÖKSÜZ yapmaktan en keyif aldığı ürünlerden biri olan Kadife doku&Mirror Glaze pastayı bizlere sunuyor.Serkan Bozkurt Chef’s Table Mutfak Akademisinde eğitmen şef pozisyonunda görev alıyor.Pastanın parlaklığı sağlıyan glaze sosun en önemli malzemesi ve kahvaltıda vazgeçilmez olan Süt reçeli/Dulce de leche olduğunu belirtiyor

(Tarif eklemek isterseniz eğer ) tarifi buyurun sizlerle;

Malzemeler

750 ml-3 su bardağı Yağlı süt

240 ml-1 su bardağı krema

150 gr -1 çay bardağı toz şeker

7 gr-1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı;

1.Süt,kremayı ve toz şekeri kaynatın

2.Kaynayınca ocaktan alıp içerisine karbonatı ekleyin

3.Altın sarısı olana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin

4.Ocaktan alınca mutfak bonesiyle süzerek başka bir kaba alın üzerine kabuk bağlaması için kontak streç film ile üst yüzeyini kapatın , 8 saat buzdolabında dinlendirin.







SANAT ESERİ MASKELER ÇİNKOPAST KUTULARIYLA BERABER HEDİYE!



2019 yılında kurulan Inoliva İlaç, Türkiye'de bir ilk olarak Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak genç sanatçılara destek oluyor. Skyland İstanbul'da önceki gün, "Sanatsal Maskeler" projesi için özel üretilen ve 20 parçadan oluşarak sanat eseri haline gelen maske koleksiyonu sergilendi.





adidas by Stella McCartney’den cesur tasarımlarla dolu bir Sonbahar/Kış koleksiyonu

adidas by Stella McCartney, dünya için hazır diyerek Ready For Sports’a gönderme yaptığı yeni Sonbahar/Kış koleksiyonunu hazırladı. Çevreci ve feminist meselelerin savunucusu 23 yaşındaki Lourdes Leon’la birlikte tanıtılan koleksiyon, performans üzerinde maksimum etki ve çevre üzerinde minimum etki için tasarlandı.





Sofrada Roma



KATZZE’nin Roma mitolojisinden yola çıkarak tasarladığı, antik Apollo heykeli ve aslan başının muz yaprakları ve bereketi simgeleyen meanderlerle yorumlandığı zamansız bir tema... Roma Serisi. Porselen yemek ve tatlı tabaklarının yanı sıra çay-kahve fincanları ve demliğin eşlik ettiği, şık ve zarif bir seri. Tüm Katzze ürünleri gibi Roma serisi de bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ve renkler asla solmuyor .





Radisson Blu Hotel Kayseri, “Traveller’s Choice 2020 Ödülü”nü aldı

Artaş Grubu turizm yatırımları bünyesindeki Radisson Blu Hotel Kayseri, global çapta ödüller almaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen otel değerlendirme kuruluşu olan Tripadvisor tarafından, Radisson Blu Hotel Kayseri “Traveller’s Choice 2020 Ödülü”ne layık görüldü. Dünyanın en iyi otellerine verilen bu ödül ile Radisson Blu Hotel Kayseri, sadece Radisson otelleri arasında değil, dünyadaki tüm oteller arasında en iyilerin olduğu listeye girdi.







TÜRK SİNEMA ve DİZİLERİNDE HOLLYWOOD KALİTESİ İÇİN BİRLEŞEN GÜÇ : DREAMLIFE

Yaklaşık on yıldır sinema, televizyon dizisi ve yurt dışı platform dizileri sektöründe isim yapmış olan UNC FILM Prodüksiyon sahibi Mehmet Çetin, geçtiğimiz ay Alman ve Kore yatırımcı şirketlerle birleşerek sektördeki ağını genişletti.

EVDE HANGİ İHTİYAÇ VARSA, VİKO LINNERA LIFE ORADA!

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye, VİKO ARTLINE imzalı Linnera Life serisi ile hem yaşam alanlarına estetik ve zarafet katıyor hem de evin farklı kullanım amaçları için tüm beklentileri karşılıyor. Granit grisi rengi ile dikkat çeken seri, hayata asil bir dokunuş gerçekleştiriyor, modern tasarımı ile her eve yakışıyor.

SULTAN SAROHAN SOKAĞIN ÇOCUKLARIYLA GELİYOR

Çekimlerine Mersin, demirtaş mahallesinde start verilen “Sokağın Çocukları” isimli dizi film, sıcak havaya rağmen, çalışmalarına hızla devam ediyor. Blu TV için çekilen yapımın yönetmen koltuğunda Kadri Beran Taşkın otururken yapımcılığı başarısı devamlı konuşulan “Sıfır Bir” isimli yapımın yaratıcıları üstlendi.









L'actone Life Carvacrol Ağız Sprey

Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde lavanta, kekik, gliserin bulunuyor. Antiviral, antibakteriyel özelliği taşıdığı için, mantar önleyici ve toksinlere karşı korur. Ayrıca, antioksidon destek sağlar ve enerji hissini arttırır.

Türk firması TT Medical Group, Avustralya'ya 160 milyon adet maske ihraç edecek.

TT MEDİCAL GROUP AVUSTRALYALI TEKNOLOJİ ŞİRKETİ DOTZ NANO LTD. İLE 160MN MASKE İÇİN ANLAŞMA İMZALADI





TT Medical Group, Avustralya Borsası’nda işlem gören Dotz Nano Limited (ASX: DTZ) ("Dotz") ile, dünyada üretilen düşük standartlı ve sahte ürünlerin önüne geçmek için 160 milyon maske üretimi için büyük bir iş ortaklığına girdi.





ÖZAY GÖNLÜM’ÜN TÜRKÜLERİNE YENİDEN HAYAT VERDİ

Usta sanatçı Efe Güngör, prodüktörlüğünü Fatih Aksoylu’nun üstlendiği ‘’2020 Ege Türküleri’’ isimli yeni albümünü müzik severlerin beğenisine Musicom etketiyle sundu..’’Hıkkıdık Tuttu Beni’’ isimli anonim çalışmasıyla çıkış yapan Efe Güngör ,albümün de unutulmaz sanatçı Özay Gönlüm'ün türkülerine de yer verdi..



