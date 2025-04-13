Beşiktaş, öyle bir sarmalın içine girmiş ki her ortamda sürekli sorun, sürekli hüzün ve sürekli mutsuzluk var!

Kupadan elenmişsin ve ne yazık ki ligin üçüncülüğü için mücadele ettiğin rakibin de yenilmiş ama yine bir karakter ortaya koyamıyorsun.

Morali bozuk diye 1 milyon TL maaş zammı alan oyuncuyu sahaya süren Ole Hoca, onurlu mücadelenin ne demek olduğunu sanırım yanlış anlamış.

Beşiktaş'ta Onur, Chamberlain, SvensSon, Mert, Mario, Immobile gibi oyuncular aylardır tutarsız oynamalarına rağmen kadroda kendilerine yer bulmaya devam edecekse genç oyuncular bu işi bıraksınlar.

Böylesine gurur meselesi haline gelmiş bir ortamda mücadele etmeyen ve vurdumduymaz oyuncu grubuna rağmen altyapıdan oyuncu çıkaramayan hoca grubunu daha neden tutuyorsunuz?

Çıkıp kameralar önünde özür dilemekle hiçbir şeyin düzelmeyeceğini bu yaşınıza kadar öğrenmediğinize göre bu saatten sonra da öğrenemezsiniz?

Beşiktaş Divan Kurulunda yaşanan rezilliğin ardından sahada da rezalete devam edilmesinin hesabını kim verecek?

Bitti artık yeter!

Ole Hoca, kendisinden önceki hocaların yaptıklarını yapmaya devam edecekse geleceğimiz yine karanlık demektir. Bir şey değişmezse değişimi beklemek aptallıktır ama Beşiktaş taraftarını aptal yerine koymaya kimsenin hakkı yok!

Yine hüsran, yine hüzün ve yine üzülen çocuklar, yazıklar olsun!...