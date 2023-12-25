Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu.

Hani şu ‘Düğüm Kadıköy’de çözülür’ diye sürekli üstüne bastığım mücadele vardı ya, işte o karşılaşma… Değil düğümün çözülmesi, işler daha da sarpa sardı. Son dönemde hatırladığım en kötü derbi olabilir bu karşılaşma. 90 dakikada 45 faul, 1 isabetli şut ve topun oyunda kalma süresi 43 dakika. E hal böyle olunca tabii ki oyundan ziyade hakem kararları daha çok gündeme geliyor. Maçın ilk yarısında Icardi ile Djiku arasında bir pozisyon yaşandı; Top oyundayken ceza sahasında Djiku, Icardi’ye kolunu savurarak adeta yumruk attı. VAR’dan herhangi bir uyarı gelmedi bu pozisyona, hatta adam akıllı bir görüntü bile verilmedi yayıncı kuruluş tarafından. Maç bitince ortaya serildi görüntüler. Üstüne bir de maç sonu Icardi gözü mor görüntülenince yıkıldı ortalık. Ama ben o pozisyonda olduğunu düşünmüyorum, 3 pozisyon daha var Icardi’nin darbe aldığı. Tabii şimdi işin oyun kısmına ufak da olsa bir gelirsek; Galatasaray beraberliğe okeydi. Okan hoca 85’e kadar sadece 1 değişiklik yaptı. Icardi yine formsuzdu, eğer sakatlığı devam ediyorsa artık oynamaması en doğrusu olur yoksa oklar gitgide daha da ona dönüyor. Dediğim gibi bu maç özelinde konuşacak bir durum pek yok maalesef. Bir de Icardi - Dzeko tartışması var onu söylemezsek olmaz. Maç içerisinde bir tartıştılar, maç sonu da Dzeko sosyal medya üzerinden bir laf attı. Futbol dışı bir olayla yine dünya çapında gündem olduk bravo! Süper Kupa’daki derbide umarım bu kötü grafik ortadan kaldırılır ve sadece futbol konuşulduğu bir maç olur. Benimki de hayal işte…