Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maç, uzun süredir izlemeye hasret kaldığımız karşılıklı ve düzgün oynanan bir mücadeleye sahne oldu. Topun oyunda kalma süresi ve istatistiklerin benzerliği keyif vericiydi, özellikle Antalya'daki sıkıntılı zeminde. Liva'nın kalede güven verdiği bu maç aynı zamanda takımın deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig maçının dokuzunda gol yemeyerek 2015/16'dan (9) bu yana dış sahada en fazla gole kapama yaptığı sezonun verilerini sağlıyor.

Tadic'e geçen haftalarda bulunduğumuz öneriler doğrultusunda, daha fazla şut denemesi gerektiğini tekrar belirtmek lazım. Bugünkü maçta net 2-3 şut pozisyonuna ulaştı. Her zaman asiste yönelmesi gerekmediğini özellikle vurgulamak gerek!

Batshuayi'nin attığı gole sevinciyle dostluk ruhunu hissettiren Dzeko'nun performansı önümüzdeki maçlarda gole katkısıyla harlanması muhtemel. Buradan bakınca İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri, formada adaleti sağlamış ve oyunu kilitlemiş gibi görünüyor.

Bonucci'nin asisti ve Batshuayi'nin golü, ayrı bir makale konusu olabilecek kadar etkileyiciydi. Pasın kalitesi ve timingin beklenmedikliği vurgulanarak, Bonucci'nin etkileyici performansını öne çıkarıyor.

Cengiz Ünder'in kapanan takımlara karşı etkisiz kalınan maçlarda aniden skor üretebilme yeteneği, onun bedelinin daha fazla olduğunu kesinlikle gözler önüne çıkartıyor. Çağlar Söyüncü ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında etkileyici bir performans sergiledi. Topla buluşma, pas yüzdesi, kazandığı ikili mücadele ve diğer istatistiklerle oldukça kusursuz bir görüntü sergiledi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin liderlikteki performansı ve oyuncuların katkıları, şampiyonluk hedefine doğru önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.