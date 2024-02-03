Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. devrenin en zor geçmesi beklenen deplasmanlarından bir tanesinde 11 dakikada 2-0’lık skorla fişi çekti.

Peki gelelim kalan dakikalara; maçın kalan o %90’lık diliminde neler yaşandı? Öncelikle bitiricilik konusundan başlayalım… Galatasaray 11 dakikada 2 gol bulsa da bitiricilik konusundaki zaafiyet bu maçta da yaşandı. 37’lik Muslera, adeta şov yaparak skoru korudu. Mauro Icardi son dönemde golcülük konusunda geriye gitse de oyun içi etkisini 1 asistle gösterdi. Hücum ataklarında top dağıtma konusunda ön plana çıkan Icardi’nin golcülük konusunda geride kalmasının en büyük sebeplerinden biri bence; haftalardır kendisine uygulanan ve cezasız kalan sert markaj. Icardi’ye ceza sahasında çeşitli fauller yapılıyor, ancak bunlar hakem veya VAR tarafından cezalandırılmıyor. Bu maçta da 1 penaltısı güme gitti mesela Icardi’nin. Kerem Aktürkoğlu ise psikolojik anlamda daha da geriye gitmiş geçen haftaya göre maalesef. RAMS Park tribünlerinde yuhalanmanın üstüne bu maç karşı karşıya neredeyse boş kalede üstten topu atması ve etkisiz hücum çıkışları oyuncuyu psikolojik olarak yine bir hayli etkiledi. Okan hoca da duruma erkenden müdahale etti. Kerem’in kafayı toparlayana kadar bir süre yedek kalması hem kendisi hem de takım açısından daha sağlıklı olur. Maç sonu üçlüye çağırılması güzel hareketti. Nelsson - Davinson ikilisi, Davinson’un performansını toparlamaya başlamasıyla yavaş yavaş uyum yakalıyor. Yeni devşirme sol bek Berkan Kutlu ise bu maçta da gerekeni yaptı. Orta sahada Kerem Demirbay yerine şöyle formda bir Ndombele olsa maç çok farklı yerlere gidebilirdi ancak Demirbay duran toplarda yine etkisini gösterdi. Bu arada Taylan ile Emre Kılınç’a gelişigüzel saldırılıyor ancak ikisi de maçta ellerinden geleni yaptı bana göre. Taylan neredeyse her pozisyonun içinde vardı. Emre Kılınç ise; ilk yarı etkili olsa da sonrasında Davinson’un fiziki markajına karşı gelemedi. Galatasaray yüksek farklara götürebileceği maçta bitiricilik zaafiyeti nedeniyle 2-0’lık skorla yetindi, ancak tekrarlayalım Muslera detayı skoru koruyan etken oldu. Muslera, Mertens gibi tecrübeli isimler son haftalarda Galatasaray’ı sırtlamaya devam ediyor. Nelsson’un hakkını da yemeyelim. Galatasaray kritik bir deplasmandan beksiz bir şekilde 3 puan ile ayrıldı. Okan hoca 3 boyutlu satrançına devame ediyor, joker Barış Alper ise oynadığı her bölgede fark yaratıyor.

Konuşmak için erken ama bu işin sonu şampiyonluk gibi gözüküyor…