14 kilometrelik isale hattı çekildi, Sivas'ın su sorunu çözüldü

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı projesinin birinci etabının tamamlandığını ve şehrin tamamına kesintisiz su verildiğini söyledi.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir restoranda düzenlediği toplantıda 2022 yılına ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Kentin şebeke suyu ihtiyacını karşılaşan 4 Eylül Barajı'nda suyun bitmesiyle, Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak projenin birinci etabı olan 14 kilometrelik isale hattının tamamlandığını belirten Bilgin, "Ayın biri itibarıyla Sivas'ın su sorununu Pusat-Özen Barajı'ndan bağlanan hatla çözmüş olduk ama proje devam ediyor, 50 kilometrelik bir proje. İnşallah tamamlandığı zaman Pusat-Özen'den 4 Eylül Barajı'na gelecek direkt bir hat oluşturacağız ve projeyle önceliğimiz Sivas'ın su sorununu çözmek ve orta vadede 4 Eylül Barajı'nı kurtaracak projeleri hayata geçirmek. Önümüzdeki süreçte Sivas'ın bir daha su sorunu yaşamaması adına yapılması gereken neyse kararlılıkla ve hızlıca adım atıp, hayata geçireceğiz" dedi.



'ZOR BİR PROJEYDİ'



Bilgin, 4 Eylül Barajı'yla ilgili yeni projelere başladıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki süreçte de bu sorunu yaşamamak adına atılması gereken adımları atmış olacağız. Zor bir projeydi, kimilerine göre gecikmiş, şu ana kadar el atılmamış, son dönemde sanki harekete geçilmiş gibi bir şeydi. Böyle bir durum olmadı. Göreve geldiğimiz andan itibaren ekibimizle Sivas'ın su sorunu olduğunu hepimiz biliyorduk. Hızlıca hareket ettik, proje çalışmaları uzun sürdü. 2021 yılında yatırım programına aldırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu arz etmemiz üzerine yatırım programına aldırdık, 2021 yılında proje çalışmaları başladı" diye konuştu.



Projenin iki defa değiştirildiğini belirten Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 27 Aralık 2021'de ihale izni verdi. Şubat ayı gibi ihaleye çıkıldı, mart ayında ihale neticelendi. Sabrından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Cidden zor bir süreç, özellikle son bir ay, aralık ayındaki süreç çok zorlu geçti. Hemşehrilerimiz iyi niyetimizin, çözüm odaklı olduğumuzun ve sorunu bir an önce çözmemiz noktasındaki gayretimizin farkındaydı. Bu noktada bize gelen her bir eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Bu süreçte insanımız yaratıcı mizah zekasını da ortaya koydu, çok güzel eserler ortaya çıktı. Bunlar aslında bizi gülümsetti. Sonuçta izahı olmayanın mizahı olur. Su sorununun olduğu bir noktada; insanların canı yanıyorsa, sabah kalktığınızda musluğu açtığınızda su yoksa insanlar haklı olarak sitem edebilir" dedi.