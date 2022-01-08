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150 doktorun videokonferans ile izlediği kalp kapağı ameliyatı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kasıktan girilerek kalp kapağının değiştirildiği trans aortik valve implantasyonu (TAVİ) ameliyatı yapıldı. Operasyon, 150 doktora videokonferans ile eğitim amaçlı canlı olarak izletildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:53
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150 doktorun videokonferans ile izlediği kalp kapağı ameliyatı

Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve ekibi, sabah saatlerinde trans aortik valve implantasyonu (TAVİ) ameliyatı yaptı. Halk arasında 'kasıktan kalp kapak değişimi' olarak bilinen ameliyatı, otelde 150 doktor ise videokonferans ile eğitim amaçlı canlı olarak izledi. Cerrahi olarak yüksek riskli hastaya TAVİ ameliyatını uygulayan ekip, aynı zamanda operasyonun her anını canlı takip eden doktorlara da detaylı anlattı. Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Kurt, hastaneden canlı yayınla yapılan ikinci ameliyat olduğunu söyledi.

Operasyonu Türk Kardiyoloji Derneği ve Çukurova Üniversitesi desteği ile canlı aktardıklarını dile getiren Prof. Dr. Kurt, "TAVİ kişiyle değil ekiple yapılan bir işlem. Değerli bir ekibe sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanında, kendi alanında uzman ve bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın olduğu 150 değerli kardiyoloğumuz var. Bunlar, kongre otelinde bizi izlemekteler. Son 20 yıldır dünyada oldukça popüler hale gelen ve ülkemizde yapılan bir işlem. Bölgemizde de bu işlem hem eğitim hem hizmet şeklinde yapılıyor. Türkiye'de değerli arkadaşlarımızın buraya gelip bize destek vermesi ayrı bir gurur kaynağıdır. Ayrıca bu işlemlerin eğitim adına güzel bir adım olacağını ve giderek güçleneceğini düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiKalpAmeliyatDoktorTAVİOperasyon
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