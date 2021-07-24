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19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza

ADANA’da, tatilden dönen, çoğu çocuk 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:52
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19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri, 27 MA 9956 plakalı minibüsü durdurdu. Eşya taşımak için kullanılan aracın kapısını açan polis, balık istifi gibi oturan yolcularla karşılaştı. Sürücü dahil 19 kişinin bulunduğu minibüstekilerin tatil yaptıkları Mersin’den Gaziantep’e döndükleri belirlendi.

Suriye uyruklu sürücüsü Abdo Semis’e ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi, minibüs trafikten menedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MinibüsYolcuCezaAdana
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