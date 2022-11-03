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3 gÃ¼ndÃ¼r aranan Aynur, erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

ANTALYA'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde polis tarafÄ±ndan 3 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olarak aranan Aynur Ã‡iÃ§ek (35), bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi belirtilen erkek arkadaÅŸÄ± Åž.Ã‡.'nin evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Åž.Ã‡. ve dairenin sahibi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 10:21
3 gÃ¼ndÃ¼r aranan Aynur, erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

Manavgat'ta 31 Ekim gÃ¼nÃ¼ kaybolan 3 Ã§ocuk annesi Aynur Ã‡iÃ§ek'in yakÄ±nlarÄ±, kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunuldu. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada Aynur Ã‡iÃ§ek'in, kaybolduÄŸu gÃ¼n, bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi belirtilen erkek arkadaÅŸÄ± Åž.Ã‡. ile birlikte olduÄŸu tespit edildi. DÃ¼n saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda Åž.Ã‡.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakÄ±nlarÄ± ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktÄ±klarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yerde hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Adrese saÄŸlÄ±k ekipleri Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. KapÄ±sÄ± Ã§ilingire aÃ§tÄ±rÄ±larak girilen evde, Aynur Ã‡iÃ§ekâ€™in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi.

Aynur Ã‡iÃ§ek'in cesedi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Antalya Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Åž.Ã‡.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAynur Ã‡iÃ§ekKayÄ±pCinayet
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