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39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

ADANA’da hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A., polisin operasyonuyla yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2021 Pazar 11:23
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39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlünün, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde saklandığı belirleyen polis, adrese baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Halil İbrahim A., takip sonucu yakalandı. Halil İbrahim A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızHırsızlıkFirari
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