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42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 164'e yükseldi

İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 164'e yükseldi. Gözaltı kararı verilen 214 şüpheli arasında bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de halen arandığı bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:08
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42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 164'e yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 42 il ve KKTC'de örgütün 'TSK yapılanması'na yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında dün 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 137'si ise yakalandı. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 164'e yükseldi. 3 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de koronavirüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 164 şüpheliden 7'si de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldı. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheli ise aranıyor. Aranan firariler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında ise KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin yer aldığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyonTSKKKTC
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