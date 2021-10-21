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5 kilometre kaçabildiler

DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Polislere direnen 4 kişi yere yatırılıp, kelepçelendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2021 Perşembe 08:49
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5 kilometre kaçabildiler

Olay, saat 22.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi Salkım Sokak üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 54 B 4864 plakalı otomobilin sürücüsü M.F., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 5 kilometre boyunca aracı takip ederek durdurdu. Otomobilden inen A.Ş. ve B.D. isimli kadınlar ile araç sürücüsü M.F. ve N.H. kendilerini durduran polislere direndi. Takviye istenmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gözaltına almak istediği 4 kişi, direnmeye devam edince yere yatırılıp, kelepçelendi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzcePolisşüpheliDurIhtarKovalamaca
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