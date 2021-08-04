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Adana'da 105 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:33
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Adana'da 105 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ADANA - ADANA’da polisin bazı iş yerleri ve depolarına yaptığı operasyonda, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ile 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı makaron bulunan adresleri tek tek tespit etti. Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 105 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ile 125 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Kaçağı MakaronAdana
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