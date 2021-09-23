Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1407.46
ALTIN
491.48
DOLAR
8.6698
STERLİN
11.8464
EURO
10.1628
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...

Adana ve İstanbul'da DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri tutuklu Mahmut Özden'in kurduğu, operasyonlar sonrasında dağılan ancak yeniden toparlanma içerisinde olduğu belirtilen Yamaçlı grubuna yönelik Adana ve İstanbul'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 14 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Eylül 2021 Perşembe 08:20
0 Okunma
Adana ve İstanbul'da DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şu an cezaevinde bulunan örgütün sözde emiri Mahmut Özden'in kurduğu, geçen yıllarda operasyonlar sonucu dağılan Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğunu saptadı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yapılanma içerisine dahil olduğu öne sürülen 14 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ve Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaIstanbulDEAŞTerörörgütOperasyonYamaçlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans