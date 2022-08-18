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Adanalı balıkçılar 15 Eylül’e hazırlanıyor; ağlara QR kodlu marka takılıyor

ADANA’da av yasağının kalkacağı 15 Eylül öncesi balıkçılar, ağlarını onarıp, teknelerine bakım yaparak hazırlıklara başladı. Denizlerdeki başıboş ağ baskısının önlenebilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında balıkçı ağlarına da QR kodlu markalar takılmaya başlandı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:13
Adanalı balıkçılar 15 Eylül’e hazırlanıyor; ağlara QR kodlu marka takılıyor

Doğu Akdeniz’e kıyısı olan kentte balıkçılar av yasağının kalkacağı 15 Eylül öncesi ağlarını onarıp, teknelerine bakım yapmaya başladı. Karaya çekilen balıkçı teknelerinin arızaları gideriliyor, boyaları yenileniyor ve baştan aşağı tüm eksiklikleri gideriliyor. Sürdürülebilir balıkçılık adına denizlerdeki başıboş ağ baskısının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan QR kodlu markalar da balıkçılara dağıtıldı ve bilgilendirme seminerleri yapıldı. Kaçak avla mücadeleyi kolaylaştırmasının yanı sıra denizde kaybolan veya unutulan ağların sahibini bulmaya yarayan markalar, takılmaya başlandı.

'HALKIMIZA İNŞALLAH UCUZ BALIK YEDİRECEĞİZ'

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, sezon için hazırlandıklarını söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle zorlandıklarını aktaran Safsoylu, “Koronavirüs nedeniyle balıkçılarımız avladıkları balıkları satmakta güçlük çekti. Şu anda balık fiyatları çok yüksek. Sezon açıldığında halkımıza inşallah ucuz balık yedireceğiz" dedi.

Ağlara takılan markalardan da bahseden Safsoylu, “Bakanlığımızın uygun gördüğü QR kodlu markalar sayesinde denizlerdeki ağ baskısının azaltılması hedefleniyor. Denizde kaybolan ağları başkaları bulduğu zaman sahiplerine barkod aracılığıyla rahatça ulaşabilecek. Barkod sayesinde ağın kime ait olduğu öğrenilecek. Çevreye müthiş katkı koyması bekleniyor. Böylece kaybolmuş ağ, hayalet ağ özelliği kazanıp sürekli avlanmayacak. Barkodsuz ağlara el konulacak" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBalıkBalıkçıDenizAv
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