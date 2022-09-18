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Ankara'da 'Otomobilsiz Pazar Günü'nde pedal çevirdiler

ANKARA'da '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle düzenlenen 'Otomobilsiz Pazar Günü' etkinliğinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Bahçelievler Aşkabat Caddesi'ne kadar bisiklet konvoyu oluşturuldu. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Burada aslında bisikletin ve bisikletlinin trafiğin bir parçası olduğu ve trafikte diğer sürücüler gibi saygı görmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

18 Eylül 2022 Pazar 14:55
Ankara'da 'Otomobilsiz Pazar Günü'nde pedal çevirdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 200 kişilik grup, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayarak trafiğe kapatılan Aşkabat Caddesi boyunca bisiklet sürdü.

'ANKARA'DA BİSİKLETE BİNMENİN MÜMKÜN OLABİLDİĞİNİ GÖSTERDİK'

Etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, her gün bisiklet kullanarak daha temiz bir çevre oluşturulabileceğini belirterek, "Biz Ankara gibi bir şehirde bile bisiklete binmenin mümkün olabildiğini gösterdik. Avrupa'da da bunu teşvik ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bu hafta 400'den fazla etkinlik var. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ise trafikte bisiklet kullananlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydederek, "Bu önemli bir mesaj, çünkü şehirlerimizin geleceğinde otomobiller ve bisikletlerle aynı yerde yaşayacağız. Bunu öğrenmek lazım. Her sene bunu yapmak çok önemli ama her sene değil her gün bunu yapmak gerekiyor" diye konuştu.

'ULAŞTIRMADA EMİSYON AZALTIMI ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Yardımcısı Kaymakcı da "AB uzun bir süredir Avrupa Hareketlilik Haftası bağlamında hem otomobilsiz hafta sonu etkinliği düzenliyor hem de bisiklet sürmeyi ve yürümeyi teşvik ediyor. Biz de aday ülke olarak her yıl bu etkinliklere katılıyoruz ve yerel yönetimlerimizin de katılmasını sağlıyoruz. Burada aslında temel amaç bisikletin ve bisikletlinin trafiğin bir parçası olduğu ve trafikte diğer sürücüler gibi saygı görmesi gerektiğini vurguluyoruz. Öte yandan iklim değişikliği çok önemli bir mesele haline geldi. Artık emisyon azaltılması şart. Özellikle ulaştırmada emisyon azaltımı çok önemli. Dünyada ve Avrupa'da emisyonların yüzde 20 ile 25'i kentlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kentsel ulaşımda bisiklet ve yürüyüş çok önemli" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkaraOtomobilsiz Pazar Günü1622 Eylül Avrupa Hareketlilik HaftasıFaruk KaymakcıAB
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