Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1'de bulunan daireler suyla doldu. Kot-1'deki evde yaşayan Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada Doğanay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.

VALİ: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.

20 DAKİKADA METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sağanak yağışın can kaybına yol açtığı Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel sularının etkili olduğu bölgelere gelerek görevlilerden bilgi aldı. Busenur Doğanay'ın yaşamını yitirdiği Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde su altında kalan binalarda inceleme yapan Yavaş, yağmurun aniden bastardığını belirterek, "Daha önce ikaz da etmiştik ama nereye ne yağacak bilemiyorsunuz. Daha önceki zamanlarda şehrin başka bölgelerine de yağıyordu bugün özellikle Keçiören, Ostim, İvedik, Yenimahalle bölgesine yoğun yağış oldu. 20 dakikada metrekareye 20 kilogram kadar yağış geldi. Uzun sürüyor ve lokal yağıyor. Buna göre yeniden tedbir almak zorundayız. İkazlarımızı yaparken normal yağışa göre ikaz yeterli olmuyor. Bugün Haymana'da yine aynı şekilde sel oldu. Meteorolojiden bu tür bilgiler geldiği zaman özellikle köy muhtarlarına camiden anons etmeleri yönünde mesaj gönderiyoruz. Onlarda bu şekilde anons edip en azından dere kenarlarından vatandaşın hayvanları ile birlikte çekilmesi için ikazda bulunuyorlar. Ancak şehir bölgesinde böyle bir imkan yok" dedi.

Mansur Yavaş, bu tür afetlerde camilerden merkezi sistemle anons geçilmesi yönünde fikirlerin olduğunu ifade ederek, "Camilerimizin hepsi merkezi sisteme bağlı artık. Bundan sonra afet geliyor gibi bildirimlerin ülkemizde de yapılması gerekecek. Biz alarm sistemi de kuruyoruz başkent mobil üzerinde ama yeterli olmuyor. Çünkü herkes daha bu uygulamayı indirmedi. Mesela AFAD bunu yapabilir, herkesin telefonuna lokal olarak gönderebilir" diye konuştu. Mansur Yavaş, açıklaması şöyle sürdürdü:

"Baktığımız zaman buralar sonradan yapılaşmaya açılmış, tamamen asfalt, su kayarak sel olup geliyor. Suyun kaçabileceği bir yer yok. Buraların alt yapısı tamamen yenilenecek. Şu anda fizibilite yapılıyor. Daha sonra ihaleye çıkılacak. Çünkü buranın altyapısı 30 sene önce nasılsa öyle duruyor ama yaşayan nufus, bina çoğaldığı için bu şekilde suların toprakla buluşacağı yer maalesef olmuyor."

YAVAŞ: BU KADARLA GEÇMİŞ OLSUN

Yavaş, yağışların iklim değişikliği sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Çok üzücü, bir can kaybımız var ama şu içeri baktığımız zaman neredeyse bir kişi kayboldu diye teseli bulacağız. Çünkü gerçekten ters dubleks olan binanın üst kısımlarına kadar sel basmış. Öngörülebilecek bişey değil. Bu kadarla geçmiş olsun, başımız sağolsun. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüyoruz. Bu iklim değişikliğinin sonucu. bunun için inşallah hükümetle birlikte Paris Anlaşması'nın imzalanmasıyla elde edilecek paradan özellikle büyük illerde bu alt yapının sıfırdan yapılması gerekir diye düşünüyorum" ifadesunu kullandı.

ALTINOK: GEÇEN HAFTALARDA ÖLEN VATANDAŞIMIZLA AKRABA

Ankara'da Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiği sel sularının bastığı bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Altınok, "Sel suları, arazinin coğrafi yapısı dolayısıyla caddeyi aşıyor buradaki zemin kata ulaşıyor. Kızımız annesini arıyor 'anne eve su basıyor' diyor. Çıkamıyor 20 yaşında kızımız. Enterasan, geçen haftalarda ölen vatandaşımızla yakın akraba, kader. Altyapının hızla yapılması lazım, yağmur kanalların hızla yapılması lazım. Bir de mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanalarının temizlenmesi, olmayanların da acilen yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

MUHTAR ÇELİK: KIZIMIZI KURTARAMADIK

İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, olayın çok hızlı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Tabi bizler de geldik ama olay çok önceden olmuştu. İtfaiye ve belediye ekipleri hemen geldi ama Allah rahmet eylesin, kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş, 'kapıyı açamıyorum boğazıma kadar su geldi' demiş. Komşular da inmiş ama onlarda boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler" ifadelerini kullandı.

CEYLAN: 'ÇOCUĞU AL ÇIK, CANINIZI KURTARIN' DEDİM

Aynı sokakta oturan Adnan Ceylan, kendi evini de su bastığını ve eşine çocuğu alıp evden çıkmasını söylediğini aktardı. Yağmur suyunun tahliye olması amacıyla evlerinin altında kuyu bulunduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Her yağmurda böyle oluyor. Çünkü binamızın altında 3-4 tane kuyu var. Gelen suyu tahliye etsin diye bende kuyu yaptım. Ama son afette fayda etmedi, yapacak bir şey yok. Ben olayı duyunca eşimi aradım kapının, pencerenin kırıldığını söyledi. 'Çocuğu al çık, canınızı kurtarın' dedim. Her iki katta kullanılmaz durumda görüyorsunuz. Kaç kez gittik belediyeye dilekçe verdik ama sonuç çıkmadı. Bizim burada alt yapı problemi var, belediyelik sorun var. İlla can kaybı mı olması gerekiyordu?"

'BABASI YAŞIYOR DİYE BİLİYOR'

Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.

'KOVALARLA SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK'

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş. Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksektiki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.

'221 İHBARDA BULUNULMUŞTUR'

AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ankara genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 221 ihbar yapıldığı ifade edilerek, "Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli'de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" denildi.