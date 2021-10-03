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Ankara Sincan’da satılık daire

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 13:09
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Ankara Sincan’da satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Ankara İl, Sincan İlçe, 4604 Ada, 9 Parsel, GÖKÇEK Mahalle/Köy, B BLOK 10. KAT 42 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tam hissesi Ankara Batı İcra Dairesi tarafından taşınmazın açık artırması usulüyle satılacak. 

132 m² daire, 520.000 TL. kıymeti ile 16 Kasım 2021 günü saat 10.10-10.13 arası Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu ETİMESGUT / ANKARA adresinde satışa sunulacak.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
BasınilanAnkaraSincanSatılıkdaireYeni Çağrı
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