Ankara Sincan’da satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, 4604 Ada, 9 Parsel, GÖKÇEK Mahalle/Köy, B BLOK 10. KAT 42 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tam hissesi Ankara Batı İcra Dairesi tarafından taşınmazın açık artırması usulüyle satılacak.
132 m² daire, 520.000 TL. kıymeti ile 16 Kasım 2021 günü saat 10.10-10.13 arası Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu ETİMESGUT / ANKARA adresinde satışa sunulacak.
İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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