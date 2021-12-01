Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,809.65
ALTIN
773.51
DOLAR
13.47
STERLİN
18.00
EURO
15.32
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

ANKARA'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Aralık 2021 Çarşamba 10:19
0 Okunma
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.

Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. 

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşayanlar, güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif etkili olan yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri ise bembeyaz oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. 

DHA

Son Güncelleme: 01.12.2021 10:23
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans