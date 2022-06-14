Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü 

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Yıldız, kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Can Derin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Yıldız ve arkasında oturan Saniye Kıran ile Derin savruldu. Kaza sonrası motosiklet 300 metre, sürücü Yıldız ile Kıran yaklaşık 100 metre, Derin ise karşı şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yıldız, Kıran ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI



Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Ö.(17) olduğu ortaya çıktı. Sude Ö.'nün üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.