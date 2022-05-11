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Antalya'da Suriyeli tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

ANTALYA'da Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Hassun (29) evinde ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:06
Antalya'da Suriyeli tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü kat dairesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Hassun'u eve gelen arkadaşları hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıp öğrencisi Ali Hassun'un intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAkdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiöğrenciAli HassunVefat
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