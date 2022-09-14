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Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı

ADANA’da, sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde, ilerlemeyen atına yumrukla vuran seyyar satıcı Levent Y. (42), polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, alkolün etkisinde olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini öne süren Levent Y., adliyeye sevk edildi. At ise korumaya alındı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:07
Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı

Olay, 12 Eylül'de Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936’ncı Sokak’ta meydana geldi. Kentte belediye tarafından yasaklanmasına rağmen at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Levent Y., hayvanın ilerlememesine sinirlenip, hareket ettirmeye çalıştı. Levent Y., bu sırada sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde atını yumrukladı. Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi. Levent Y., daha sonra atını hareket ettirerek uzaklaştı. Görüntülerin yayınlanması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Levent Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği şüpheliyi, Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan Levent Y., alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levet Y., ‘hayvana acımasız ve zalimce işlem yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. At ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAtYumrukYüreğir
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