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Avlanması yasak balıklar mezatta satılıyor

AKDENİZ'de nesli tükenme tehlikesi altındaki balıkların avlanıp mezatta satıldığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu "Yeteri kadar denetim yapılmıyor. Yakında bu balıkların sadece fotoğraflarını çocuklarımıza gösterebileceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Kasım 2021 Cuma 10:41
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Avlanması yasak balıklar mezatta satılıyor

Antalya-Kemer kara yolu üzerindeki balıkçı barınağı, kentte balık avı yapan teknelerin geldiği ve her gün sabah saatlerinde mezadın yapıldığı yer olarak biliniyor. Balıkçılar, barınakta avladıklarını kasalar halinde ve açık artırma usulüyle mezada sunup satışını yapıyor. Büyük restoranlar, turizm tesisleri ve semt pazarındaki esnaf, balıkları buradan satın alıyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ava çıkan bazı teknelerin ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek ve keler balığı gibi omurgalı türler takıldığı ve bunların karaya çıkarılıp satıldığı belirtildi. Bunun üzerine balıkçılar, yasağı delen balıkçılardan şikayetçi oldu. Ayrıca yasaklı balıkların kasalar üzerinde sergilenip satıldığı görüntüler de ortaya çıktı.

'DENETLENSE BALIKÇILAR CESARET EDEMEZ'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, binlerce liraya satılan bu balıkların, ağa takıldıktan sonra çıkarıldığı tekneden denize bırakılması halinde yaşayabileceğini belirtti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki balıkları avlayıp satanlara tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, "İleride çocuklarımıza bu balıkların yalnızca fotoğraflarını göstereceğiz. Yeteri kadar denetim yapılmıyor. Denetlense balıkçılar, buna cesaret edemez" dedi.

Yasaklı türlerin büyük kısmının köpek balığı olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatoz, orfoz, keler balığı çok sık satılıyor. Vatandaş köpek balıklarını özellikle kanser hastalığına şifa olduğu gerekçesiyle alıyor. Ama bunun satışı ve avı yasak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizBalıkYasakAv
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