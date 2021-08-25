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Aydın'daki orman yangını kontrol altında

AYDIN’ın Karpuzlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahele ile gece kontrol altına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:07
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Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çevredeki çok sayıda gönüllü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede gece boyunca soğutma çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangın hakkında bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınOrmanYangınSöndürmeItfaiyeKarpuzlu
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