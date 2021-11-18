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Bahçelievler Belediyesi 'Tam Bana Göre Festivali’nde

Bahçelievler Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı. Farklı takımlarla festivaldeki yerini alan Bahçelievler Belediyesi’nin standındaki 3 bin metre orta irtifa roketi, insansız su altı cihazı, yapay zekalı susuz tarım gibi projeleri ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2021 Perşembe 11:32
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Bahçelievler Belediyesi 'Tam Bana Göre Festivali’nde

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım'da Ankara’da düzenlenen gençlere yönelik ‘Tam Bana Göre Festivali’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale Türkiye’nin dört bir yanından gençler katıldı.

“TEKNOFESTTE BİRİNCİLİK ALDIK”

Festivale 15 kişilik ekibiyle katılan OSTİM Teknik Üniversitesi 2’nci sınıf öğrencisi Ulaş Ozan Korkmaz, “Ekibimle yapay zekalı ve telefon kontrollü topraksız tarım cihazı geliştirdik. 2050 yılındaki kuraklaşan topraklar olacağının düşünerek bu cihazı geliştirdik. Önce susuz tarıma yöneldik, daha sonra yapay zekayla bunu birleştirirsek nasıl olur diye üzerinde çalışmaya başladık. Şu anda görmüş olduğunuz bu cihaz ortaya çıktı. Aynı zamanda TEKNOFEST’te de yarıştık ve birincilik aldık” dedi. 

GENÇLERDEN ROKET PROJESİ

Bahçelievler Gazi Roket takımının geliştirdiği 3 bin metre orta irtifa roket projesi de festivalde sergilendi. 4 kilogramlık yük taşıyan roketin parçalarının tamamı çift kademeli paraşüt sistemi ile kurtarılıp yeniden atışa hazır hale getirilebiliyor.

POYRAZ İHA TAKIMI

2020 TEKNOFEST liselerarası İHA tasarımdan mansiyon ödülü alan Poyraz İHA Takımı da festivalde ilgi gördü. Döner kanat kategorisinde hem liselerarası hem de uluslararası döner kanatta rekor sürede parkuru otonom tamamlayan proje, 9’uncu oldu.

İNSANSIZ SU ALTI CİHAZI

2019 yılında kurulan İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, TEKNOFEST’de katıldığı ilk yılda kritik tasarım raporu aşamasında kendinden üst kategorilerde önemli bir başarıya imza attı. Takım üyeleri, özgünlük, yerlilik ve millilik sınırlarından ödün vermeden tasarımlara ve prototiplere imza atıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler BelediyesiTam Bana Göre FestivalAK Parti
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