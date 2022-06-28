Bakan Soylu selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

Selden etkilenen Bartın’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalcı mevkisi ve Kemerköprü Meydanında taşkın nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı ırmak kenarında incelemelerde bulundu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan’dan sel konusunda bilgiler alan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Sel afetinin Batı Karadeniz’in Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve Karabük’te kısmen yaşandığı söyleyen Bakan Soylu, "Bu illerimizde şu anda dünden itibaren uyarısı yapılan bugün sabahtan itibaren şiddetli şekilde başlayan 24 saatte metrekareye 150 kilogram ve üzeri düşen, kimi yere 6 saatte 70-75 kilogram düşen bir yağışla karşı karşıyayız. Bu risk oluşturabilecek, taşkın oluşturabilecek yağıştır. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık.” dedi.

Kurum ve kuruluşların ciddi şekilde önlemlerini aldığını ifade eden Bakan Soylu, "Özellikle geçen yıl Ağustos ayı yağmurlarından sonra gerek derelerin temizliği gerek özellikle buradaki en büyük risklerden birisi de bu suyla beraber gelen tıkamaların oluşturması, tıkamaların oluşturduğu taşkınlarla da önü alınamayacak bir suyla karşı karşıya kalınmasıydı. Geçen yıldan itibaren bütün kurum ve kuruluşlar çok ciddi bir şekilde bu tedbirlerini aldılar. Hem menfezleri temizlediler hem rüsubat ciddi bir şekilde temizlenmiş oldu. Hem de buradaki en önemli risklerden birisi de orman depolarındaki ağaçlardır. Onlar da ilgili yerlere kaldırılarak onun da oluşturabileceği yeni bir sel taşkınına veya tıkamalar teşkil etmedi. Bu çok kısa bir süreç içerisinde yoğun yağan yağmurun dereyi yükseltmesinden kaynaklanan bir sonuçla karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra Kozcağız Beldesine geçerek, sel taşkını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu.