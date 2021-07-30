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Bakanlık, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. 42 yangının kontrol altına alındığı, Antalya, Muğla, Mersin, Adana'daki yangınların da yer aldığı 21 yangının devam ettiği bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Temmuz 2021 Cuma 08:23
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Bakanlık, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı 28- 29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 42'si kontrol altına alınırken, 21 yangın devam ediyor. Adana'da 20 yangından 6’sı, Osmaniye'de 4 yangından 2'si, Antalya'da 10 yangından 4'ü, Mersin'de 7 yangından 4'ü, Muğla'da 4 yangından 3'ü, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 1 yangın ve Manisa'nın Soma ilçesindeki 1 yangın devam ediyor. 

Kütahya Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli Derince, Kastamonu Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay İskenderun, Bursa Keleş, İzmir Ödemiş, Diyarbakır Dicle ve Karaman yangınları kontrol altına alındı.

PAKDEMİRLİ: TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor, söndüreceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıOrmanYangın
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