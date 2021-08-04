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Bartın'da balık ölümlerine karşı su takviyesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:29
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Bartın'da balık ölümlerine karşı su takviyesi

BARTIN - BARTIN'da, kentin içinden geçen Bartın Irmağı'nda başlayan balık ölümleri tedirginliğe yol açtı. Belediye, oksijen yoğunluğunu artırmak için ırmağa su takviyesi yaptı.

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi'nden geçen bölümünde onlarca balık telef oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyesi azalan ırmakta sabah saatlerinde balıkların su kenarlarına vurduğu görüldü. Suyun üzerinde ve ırmak kenarlarındaki balıkları gören çevre sakinleri de belediyeye haber verdi. Belediye ekipleri, oksijen yoğunluğunu artırmak için sabah saatlerinde Kemerköprü üzerinden geçen vanaları açarak, ırmağa su takviyesi yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ırmak yatağında sudan ve balık ölülerinden numune aldı. Görevliler, bölge halkını balık ölülerini toplamamaları konusunda uyardı.

Bartın Belediye Başkan Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü mevkisinde zaman zaman balık ölümleri yaşandığını söyleyerek, "Özellikle bu günlerde hava sıcaklarının çok artması ve yağışların olmaması bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerini zaman zaman yaşıyoruz. Biz de belediye olarak buna geçici de olsa bir çözüm bularak, köprü üzerinden geçen su borularının vanalarını açtık. Irmağa su takviyesi yapıyoruz. İnşallah bu da balıkların ölmesini önler. Tabi biz bu sistemi daha önceki seneler de denemiştik ve başarılı da olmuştuk. İnşallah balıklarımızı kurtarırız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınBalık ölümleriSu Takviyesi
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