Batman'da 1 şehit, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelisinin kardeşi, ekiplere silahla ateş açtı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 polis, 1 bekçi ve şüphelinin kardeşi yaralandı. Polis ekiplerinin telsizle haber vermesi üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bekçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda yaralanan şüphelinin kardeşi de hastaneye götürüldü.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bekçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı polis memuru ve şüphelinin kardeşinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerinde incelemelerde bulundu. Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir karakol ekibinin mukavemetle karşılaştığını belirterek, firari zanlının kardeşinin silah kullandığını söyledi. Kıraç, "Silah kullanan yaralı da hastanede. Arkadaşların almaya geldiği şahıs firar etmişti. Onu tekrar aldık. Adi bir olay, almaya gittikleri şahıs hırsız" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdürrezzak Kanat'ın şehit olduğu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İluh ŞÖK Polis Merkezi ekiplerimiz, İluh mahallesinde hırsızlık olayı şüphelilerini yakalamaya çalışırken, şüpheli H.A. ve kardeşi M.A.'nın silahlı saldırısına uğramışlardır. Çıkan çatışmada, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdürrezzak Kanat şehit olmuştur. Bir polis memurumuz yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Şehidin evli, iki çocuk babası olduğu öğrenildi.