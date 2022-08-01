Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.592,38
ALTIN
1.016,94
DOLAR
17,95
STERLİN
21,92
EURO
18,37
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...

Bayat ekmek vermedi, diye fırıncıyı öldürdü

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Yasin A. (19), beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:07
Bayat ekmek vermedi, diye fırıncıyı öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.’yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanErmeneFırınFırıncıEkmekCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Kepçe operatörünün cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı 
Kepçe operatörünün cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans