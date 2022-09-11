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Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda yerli turist sayısı azalırken, yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

11 Eylül 2022 Pazar 14:37
Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

(Muğla), (DHA)

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da turist hareketliliği devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı. Başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Ortakent, Bitez,Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı. Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti. 

DHA

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