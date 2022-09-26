Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.281,61
ALTIN
970,92
DOLAR
18,45
STERLİN
19,47
EURO
17,80
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...

Bolu'da, jelatin fabrikasında sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için giden 3 işçi, vanadan sızan hidrojen sülfür, amonyak ve karbon monoksit gazlarından zehirlenerek hayatını kaybederken, 1 işçinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İşçileri bulunduğu yerden çıkaran 3 itfaiye personeli de gazdan etkilendiği için hastanede tedaviye alındı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
Bolu'da, jelatin fabrikasında sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır

Olay, saat 22.50 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İTFAİYE ERLERİ DE HASTANELİK OLDU

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de, içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilendi. İtfaiye erleri Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan iş kazasının ardından sirenler eşliğinde fabrikada üretime ara verilerek, vardiyadaki işçiler evlerine gönderildi.

Olayla ilgili bilgi veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Çok üzücü bir olay. 3 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın da sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 100 civarında çalışanın olduğu büyük bir fabrika. Saat 22.50 sıralarında burada çalışan personellerden bir tanesi arıtmaya giden, aktarma odası da denilen vana odasındaki vanayı kontrol etme amaçlı bir personel içeriye girmiş. Çıkmayınca diğer arkadaşlar da arka arkaya kontrol için havuza iniyor. Ortada bir panik havasıyla diğer arkadaşları da 112'yi arayarak yardım istemiş. 1 buçuk, 2 metre çapında bir kuyu var vana odasında sadece. İçinde, 50-60 santimetre civarında bir su bulunuyor. İtfaiye ekipleri, en son kuyu kontrolleri yapıldıktan sonra ölen 3 vatandaşımızı ve 1 yaralı vatandaşımızı alıp dışarıya çıktı. Sağ olarak kurtarılan kişinin de hayati tehlikesi bulunuyor. Bu olayın nedenleri araştırılıyor" dedi.

İTFAİYE ERLERİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

3 itfaiye personelinin de sızan gazdan hafif şekilde etkilendiğini belirten Allar, "Oksijen tüpleri ile olay yerine intikal ettiler. Onlara da geçmiş olsun diyorum. O kuyuya inerek personelleri çıkarma noktasında büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. 3 itfaiye personeli şu anda kontrol amaçlı tedavi altında. Hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, oksijen desteği ile rahat nefes almaları için hastanede tedavi altındalar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gerede Organize Sanayi BölgesiBoluGeredeJelatinFabrikaGazZehirlenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de DEAŞ operasyonu
Mersin'de DEAŞ operasyonu
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans