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Bursa'da 300 polis ile asayiş uygulaması

BURSA'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 780 araç, 45 iş yeri denetlendi. 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesilirken, 37 iş yerine işlem yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Eylül 2021 Perşembe 09:17
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Bursa'da 300 polis ile asayiş uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 40 ekip, 300 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Havadan drone ile takip edilen denetlemelerde 2454 kişi sorgulanırken, 780 araç denetlendi, 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca mekanlara yönelik yapılan denetimlerde 45 iş yeri denetlendi, 37 iş yerine işlem yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisDenetimUygulamaAsayiş
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