Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve...
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı

Camgöz çetesine operasyonda 24 tutuklama

İZMİR'de, Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 24'ü tutuklanırken,10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2021 Cumartesi 23:50
0 Okunma
Camgöz çetesine operasyonda 24 tutuklama

​İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i, İzmir, İstanbul ve Aydın'daki 60 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Firari durumdaki 22 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

24'Ü TUTUKLANDI, 10'U ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST 

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i emniyetten ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 34 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 10'u da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirçeteCamgöz çetesiPolisOperasyonSuç örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da 200 polisle uyuşturucu denetimi
Diyarbakır'da 200 polisle uyuşturucu denetimi
Rize'de çay fabrikasının buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'de çay fabrikasının buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı
Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans