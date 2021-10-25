Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
563.85
DOLAR
9.7353
STERLİN
13.4310
EURO
11.3600
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...
2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır
2.400 Kg et ürünü...
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

CHP'li Belediye Başkanı'nın otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2021 Pazartesi 08:41
0 Okunma
CHP'li Belediye Başkanı'nın otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedeviye alındı. 

Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTuzlukçu Belediye BaşkanıCHPNurettin AkbuğaKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal
Kayseri'de miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı
Kayseri'de miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı
Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans