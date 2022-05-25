Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde, dün saat 21.20 sıralarında göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine madene acil sağlık, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri maden çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de göçük altında kaldığı belirlenen işçi Ali Rıza Kut'u Kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaklaşık 360 metre derinlikte meydana gelen göçük altından çıkartılan Kut, itfaiye ve işçiler tarafından ambulansa taşındı. Kut, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Madende meydana gelen göçük sırasında 16 işçinin de yara almadan kendi imkanlarıyla madenden çıktığı öğrenildi. Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi'nde yaşayan ve Devekonağı mevkiindeki madende 5 yıldır çalıştığı öğrenilen Kut'un cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaismailler Mahallesi Muhtarı Mesut Salman, madenin 360 metre derinliğinde meydana gelen göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini, hızlı şekilde müdahale edildiğini ancak kurtarılamadığını bildirdi.