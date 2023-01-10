Denizli'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Ramazan Çevik yönetimindeki 20 Y 4132 plakalı servis midibüsü, Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ile Fatma Öztürk'ün (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Araç içinde hayatını kaybeden Burak Aslankıran'ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından çıkartıldı.

Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Araçtakilerin Acıpayam ilçesinde bulunan Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'de çalıştıkları öğrenildi.

Öte yandan kaza ile aynı bölgede 3 ayrı hasarlı kaza daha meydana geldi.