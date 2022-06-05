Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YATILI OKULDAN İZİN ALIP ÇIKMIŞLAR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri çıkarılan 3 lise öğrencisinin kimlikleri belli oldu. Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ne il dışından gelerek yatılı okuyan 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Y., Enes C. ve Yunus V.’nin okuldan çarşı izni alarak dışarı çıktıkları ortaya çıktı. Otopsi işlemlerinin ardından Enes C.’nin Şırnak'ta, Osman Y.’nin Silvan ilçesinde, Yunus V. ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.