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Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı 

Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
12 Haziran 2022 Pazar 11:46
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı 

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartman 20'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartmanın 20'nci katında çıkan yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Yıldız (27) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

10 itfaiye aracı, 40 itfaiyeci, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahale edilen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, Vali Ali İhsan Su, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenişehir ilçemiz Aziziye Mah. A Plus Seyran konutlarında çıkan yangında bir canımızı kaybettik. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten korusun” dedi.(DHA)

DHA

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Diyarbakırda 25 Katlı Apartmanın 20nci Katında Yangın 1 ölü14 YaralıYeni Çağrı
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