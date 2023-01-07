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Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 10:10
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Diyarbakır Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 1'i 5 aylık bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şoför ve 1 muavin gözaltına alındı.

AA

Son Güncelleme: 07.01.2023 10:58
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvanKazaOtobüsYolcu OtobüsüTrafik Kazası
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