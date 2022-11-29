Diyarbakır'daki 82 numaralı burç, kadınların hizmetinde

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan da 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında, 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. 'Diriliş' sloganıyla başlatılan çalışmalarda bugüne kadar surların yaklaşık 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi. Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu tamamlanan 82 numaralı burcu kadınların yararlanacağı kültür merkezine dönüştürdü. Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi olarak hizmete sunulan merkezde kadınlara okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, tefsir, el sanatları, aşçılık ve yakın savunma kurslarının yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

'KISA SÜREDE 500 GÖRÜŞMEYE ULAŞTIK'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli psikolog Sümeyye Bingöl, merkezde 2 manevi danışman ve 4 psikolog ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "Sadece psikolojik danışmalık değil, okuma-yazma, manevi rehberlik, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, çocuk gelişimi gibi kurslarımızla aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. 60 çocuğa ve 230 kadına takipli bir şekilde hizmet ediyoruz. Burada toplam 500 görüşmeye ulaştık. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar kadına hizmet etmek bizi çok mutlu etti. Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Hafta içi, çalışma saatlerinde açığız. Bizden danışmanlık hizmeti almak isteyen herkesi bekleriz. Bizim temel amacımız bilinçli bir kadın yetiştirmektir. Çünkü bilinçli bir kadın, bilinçli bir annedir, bilinçli anne bilinçli bir aile demektir. Bilinçli bir aile bilinçli bir toplum demektir" dedi.

Psikolog Cansu Fidan ise "Biz burada istismar, tecavüz, depresyon, kaygı, bağımlılık, akran zorbalığı, aile-çift terapisi, yas süreci gibi çalışmaları yapıyoruz. Burada yaptığımız seminerlerde, duygu çalışması, öfke kontrolü, etkili iletişim terapileri yapılmaktadır. Daha sonra yaptığımız saha çalışmalarında olumlu tepkiler almaktayız. Bunun devamında terapilerimizi devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

Takı tasarımı yapan kursiyer Zehra Türik de merkezde stres attıklarını dile getirerek, "Burada hocalarımızın bize gösterdikleri çantaları, takıları yapıyoruz. Bazılarını takıyoruz, bazılarını da satıyoruz. Burada stresimizi atıyoruz ve bize verimli geliyor. Sıkıntımız olduğunda psikologlarımızın yanına gidiyor aynı zamanda manevi dersler de alıyoruz. Buraya gelen bazı çocuklu aileler de var. Onlar da çocuklarını oyun alanlarına bırakıp rahat işlerine devam ediyorlar" dedi.