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Doğu Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 30 bin böcekle mücadele

DOĞU Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında 'katil arı' olarak bilinen böceğe karşı sürdürülen mücadelede, Yalova'dan getirilen 7 bin 'torymus sinensis' isimli yok edici böcek, Trabzon ormanlarına salındı. Toplamda 30 bin yok edici böcek, 'gal arısı'na karşı mücadele edip, yayılımını durduracak. İl Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Kimyasal mücadele hem uygun değil hem düşündüğümüz bir metot değil. Biyolojik mücadele yapmak zorundayız" dedi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 10:41
Doğu Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 30 bin böcekle mücadele

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2013'te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında da görüldü. Trabzon'un Maçka, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde istila ettiği kestane ağaçlarını kurutan, ağaç içlerine yerleşerek, yuva yapan böceğe karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Ormanlarda tarama yapan İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yayılım alanı genişleyen 'gal arısı'nın yuvalandığı ağaçları tespit etti. Bu kapsamda; Yalova'dan getirilip, bir süre bekletildiği laboratuvar ortamından çıkartılan 7 bin 'torymus sinensis' isimli yok edici böcek, ormanlara bırakıldı. Toplamda 30 bin yok edici böcek, 'gal arısı'na karşı mücadele edip, yayılımını durduracak.

'LABORATUVARDA SAKLIYORUZ'

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Türkiye’de ilk kez Yalova'da görülen 'gal arısı'nın tüm bölgelere hızla yayıldığını söyledi. Böceğin görüldüğü her bölgede biyolojik mücadele yürütüldüğünü belirten Yılmaz, "Yöremizde 2021 yılında ilk defa Maçka, Arsin ve Araklı civarında tespitini yaptık. Buna mukabil olarak bunun yırtıcısı olan 'torymus sinensis' türü böceklerin bulunduğu 7 bin adet gali, Yalova'dan getirtip 2022 yılı Mayıs-Haziran aylarında laboratuvarda çıkartıp, Arsin bölgemizdeki sahada doğaya saldık. Bu yıl sonbaharda da yırtıcı böceğin yerleştiği galleri, laboratuvarımızda topladık" dedi.

'MAYIS AYINDAN İTİBAREN ÇIKARTACAĞIZ'

'Katil arı'nın yaşadığı galin içine yerleşip, larvaları yiyen 'torymus sinensis' böceklerinin, erken çıkmaması için laboratuvarın soğuk hava kısmında muhafaza edildiğini aktaran Yılmaz, "Laboratuvarımızda sakladığımız faydalı böcekleri, biyolojisine uygun olarak, mayıs ayından itibaren bulundukları gallerden çıkartacağız. Yine bu yıl Yalova'dan getirteceğimiz 30 bin yeni galin içerisindeki böcekler ile birlikte, haziran-temmuz gibi mücadele için sahaya bırakacağız" diye konuştu.

'UZUN SÜREÇLİ BİR MÜCADELE OLACAK'

'Gal arısı' ile mücadelenin uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yok edici böceklerinin faydasını, yerleştiği gallerdeki çıkışına göre tespit edeceğiz. Gelecek yıl baharda galler açılmaya başlayınca içindeki faydalı böceklerin sayısı, mücadelemizdeki başarıya dair işaret verecek. Takibini yapacağız. Dünyadaki mücadele şu anda bu şekilde yürütülüyor. Kimyasal mücadele hem uygun değil hem düşündüğümüz bir metot değil. Zaten doğaya uygunluk açısından bölgemizde kimyasal mücadele yapmıyoruz. Biyolojik mücadele yapmak zorundayız. Uzun süreçli bir mücadelemiz olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizArıArıcılıkKatil ArıBöcekMücadele
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