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Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

DÜZCE'de etkili olan sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve çiftlikleri su bastı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Haziran 2022 Salı 15:51
Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

DÜZCE, (DHA)- Bazı yollara ulaşım sağlanamazken, köydeki otel inşaatı da kısmen çöktü. Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle ise su kesintisi yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, birçok bölgede hasara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gölyaka ilçesindeki tavuk kümesi de sular altında kaldı, 180 bin civciv öldü. Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı, alt katlardaki 180 bin hayvan telef oldu. Şu anda üst kattaki hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 'Yağmur devam etmesin' diye dua ediyoruz" dedi.

BAŞKAN ÖZLÜ: İLK İŞİMİZ KENTE SU VERMEK

Merkeze bağlı Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1,5 kilometrelik yol, sel suları ile kaplandı. Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Derdin köyündeki kaplıca oteli inşaatının ise bir kısmı çöktü. Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taştı. Yol ile 2 ayrı bölümden toplam 600 metrelik ana su hattı, sel sularına kapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek, "İlk işimiz kente su vermek. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.  

SELDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Düzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı. Köprübaşı Ömerefendi köyünde Melen Çayı'na bağlanan derelerde yaşanan taşkınların ardından köpekler ve büyükbaş hayvanlar bulundukları yerlerde mahsur kaldı. Botlarıyla taşkın bölgelerine gelen sporcular, uzun uğraşlar sonucu 2 büyükbaş hayvan ve 4 köpeği kurtardı.

20 EVİ SU BASTI

Düzce Yahyalar Mahallesi’nde gece saatlerinde yağmur nedeniyle evleri su bastı. 20’ye yakın evin su altında kaldığı mahalleli  geceyi dışarıda geçirdi. Evini su basan Niyazi Hasıroğlu, “Hasar büyük, ev gitti, parkeler gitti, mobilyalar gitti. 20 santimetre su boşaltıyoruz sabahtan beri” dedi. Huri Kuşçu ise, “Sabah ezanı sonrası birden su geldi. Kum falan koyduk ama kumu yıktı, eve girdi. Ondan sonra bir şey yapamadık. Hemen dışarı çıktık. Kendimize bir şey olmasın dedik. Evde hiçbir şey kalmadı. Geceden beri dışarıdayız. Kalacak yerimiz yok” diye konuştu.

DHA

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