Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı

Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde sabaha karşı meydana gelen deprem geniş bir bölgede hissedildi. AFAD verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce’de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Polise binalardan kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü yönünde ihbarlar geldi. Depremin ardından Düzce’de elektrik kesintisi yaşandı. Düzce’de polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden gelen ihbarlara yönelirken, herhangi bir can kaybı olduğu yönünde bilgi gelmedi.

SOYLU: CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

AFAD: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan bilgilendirmede ise "Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI DEPREM OLDU

Deprem nedeniyle birçok bölgede vatandaşlar battaniyelerle evlerinden çıkarken kısa süre içerisinde 18 artçı şok yaşandı. Bu artçı depremlerin en büyüğü saat 04.37'de merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde, zeminden 8.52 derinliğinde meydana geldi.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulunudu.

DÜZCE'DE ART ARDA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

39 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDI

Düzce’de saat 04.09’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde korkuya kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden ya da balkonlarında atladı. Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. 30 kişi Düzce Devlet Hastanesi’nde, 9 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde olmak üzere toplam 39 kişi tedaviye alındı.

Depremin ardından artçı depremler meydana gelirken, vatandaşlar sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Polis merkezinden devriyede bulunan ekiplere anonslar yapılarak, vatandaşları binaların altlarında bulunmamaları yönünde uyarmaları istendi.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulların tatil edildiğini duyurarak, “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun” dedi.

GÖLCÜKLÜLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Öte yandan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde depremi hissedenlerin çoğu, sokaklara akın etti. 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssünde paniğe kapılanlar, evlerinden dışarı çıkarak, parklarda ve açık alanlarda bekledi.

BAKAN KOCA: 1'İ AĞIR 22 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’de saat 04.09’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, "Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır" dedi.

VALİ ATAY: CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay da "İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU DÜZCE'YE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan helikopterle Düzce'ye gitti.

KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BOLU VE SAKARYA’DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce’de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya’da da eğitime bir gün ara verildi.

SOYLU: KÖYLERDEKİ TARAMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Depremin ardından Ankara AFAD Genel Müdürlüğü’ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeler valilik, emniyet, jandarma, kaymakamlık ve muhtarlıklarının görevinin başında gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Soylu, Düzce’de köylerdeki taramaların büyük ölçüde tamamlandığını, birkaç ahır yıkıntısı dışında ağır hasarlı ve bina çökmesi gibi ihbarların alınmadığını belirtti.

‘EN BÜYÜĞÜ 4,2 45 ARTÇI SARSINTI OLDU’

Bakan Soylu, AFAD verilerine göre saat 06.00’ya kadar en büyüğü 4.2 olmak üzere 45 artçı sarsıntının olduğunu ifade etti. Dışarı çıkan vatandaşlara da battaniye sevkiyatının yapıldığını belirten Bakan Soylu, olası hırsızlık ve benzeri olumsuzluklara karşı jandarma ile polis ve bekçilerin görevinin başında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan helikopterle Düzce'ye gitti.

TATAR: VATANDAŞLAR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURSUN

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremden sonra 4,5 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklenebilir. Ağır hasarlı ya da çatlak binalar varsa vatandaşların buralardan uzak durmasında yarar var" uyarısında bulundu. 12 Kasım 1999 depreminde yüzey kırığı kırılmayan 5-6 kilometre bir hat olduğunu belirten Tatar, "Sismik bir boşluk olarak duruyordu ve bu bölge yeni bir deprem oluşturabilirdi. Bugünkü deprem ile bu hat kırılmış oldu" dedi.

ZONGULDAK'TA VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Zonguldak’ta da hissedilen depremde vatandaşlar panik yaşayarak sokağa çıktı. Birçok vatandaş kendisiyle birlikte evcil hayvanlarını da yanında dışarı çıkardı. Deprem anında uyuduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Muhammet Can Altay (19), "Hafif şiddetliydi ama şaşırdık açıkçası, asansöre binmedik. Tam çök kapan yapacaktık ama o süre içinde deprem sonlanmış oldu. Şükür bir şey olmadı. Direkt sokağa çıktık. Şimdilik eve dönmeyi düşünmüyoruz.” dedi.

Döndüye Fındıklı (74), depreme yatakta yakalandığını ve dışarı çıktığını söyledi. Fındıklı "Uyurken sallandım. Bismillahirahmanirahim deyip deprem oluyor dedim. Kalktım ayağımın üstüne, birkaç adım atıp kendime gelir gibi oldum. Baktım millet sokakta. Sokağa indim bende” diye konuştu.

EREĞLİ’DE ESKİ BİR BİNADA ÇATLAK OLUŞTU

Ereğli ilçesinde de bazı vatandaşlar deprem anında yaşadıkları korku ile birlikte evlerini terk etti. Bazı vatandaşlar evlerinden aldıkları battaniye ve yastıklarla arabalarına binerek uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sokakta çocuklarıyla beklemeye başladı. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Bölücek Mahallesinde Mehmet Yıldırım’a ait eski bir binada çatlak meydana geldiğini belirterek, "Şu anda AFAD ve itfaiye ekiplerimiz de olay mahallinde çok şükür can ve mal kaybı yok” dedi.

BURSA VE YALOVA'DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa ve Yalova’da da şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan sokaklara çıktı. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur" ifadesini kullandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Yalova'mızın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Geçmiş olsun Yalova’m.” dedi.

SOYER: DESTEK İÇİN TEYAKKUZDAYIZ



Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Soyer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz.”