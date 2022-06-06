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Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

EDİRNE'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının adından sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla gelen yağışın, hafta sonuna kadar etkili olacağı duyuruldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 11:18
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

MGM'nin Trakya için sabah saatlerinden itibaren yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu. Gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla birlikte gelen şiddetli yağmur, kısa sürede caddelerde su birikintisine neden oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Trafikte araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Kavşakta önlem alan trafik polisleri, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Metroloji yetkilileri, yağışların Trakya genelinde hafta sonuna kadar yer yer etkili olacağını belirterek, uyarıların dikkate alınmasını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüEdirneYağmurYağış
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